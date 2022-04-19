Лещук выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с «Балтикой»
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Сегодня, 19 апреля, матчем «Балтика» — «Динамо» на стадионе «Калининград» стартует 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.
Москвичи огласили стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Тюкавин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На стадии 1/8 финала бело-голубые разгромили на своём поле «Нижний Новгород», а калининградцы оказались сильнее «Чайки» из села Песчанокопского.
Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.
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