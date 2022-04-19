Агент Карраскаля: ЦСКА выкупает Хорхе. Контракт с армейцами рассчитан на четыре года

Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, сообщил, что московский клуб выкупит контракт его клиента у «Ривер Плейт».



«Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля. Его контракт с ЦСКА рассчитан на четыре года», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».



Напомним, Карраскаль арендован московским клубом у «Ривер Плейт» до конца сезона с возможностью выкупа. 23-летний колумбийский футболист дебютировал за армейцев в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

ЦСКА в 25 матчах набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.