Агент Карраскаля: ЦСКА выкупает Хорхе. Контракт с армейцами рассчитан на четыре года
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Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, сообщил, что московский клуб выкупит контракт его клиента у «Ривер Плейт».
«Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля. Его контракт с ЦСКА рассчитан на четыре года», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».
Напомним, Карраскаль арендован московским клубом у «Ривер Плейт» до конца сезона с возможностью выкупа. 23-летний колумбийский футболист дебютировал за армейцев в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
ЦСКА в 25 матчах набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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