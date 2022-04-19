Сергей Игнашевич: прекрасно понимаем, что «Динамо» — фаворит в игре с «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с «Динамо».

«По стартовому составу Шварц меня ничем не удивил. Понимали, что позиция центрального нападающего не до конца определена, так что интересного ничего нет. У нас все ребята здоровы, поэтому состав тоже соответствующий. Мы очень рассчитываем на поддержку болельщиков и прекрасно понимаем, что «Динамо» — фаворит сегодня. Но мы понимаем, что бывает такое, что побеждает более терпеливая команда. Часто не мастеровитость и талант, а терпение играет решающую роль», — сказал Игнашевич перед игрой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На стадии 1/8 финала бело-голубые разгромили на своём поле «Нижний Новгород», а калининградцы оказались сильнее «Чайки» из села Песчанокопского.