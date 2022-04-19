«Балтика» огласила стартовый состав на матч Кубка с «Динамо»

Сегодня, 19 апреля, матчем «Балтика» — «Динамо» на стадионе «Калининград» стартует 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.



Калининградцы огласили стартовый состав на матч.



«Балтика»: Латышонок, Остойич, Мещанинов, Тишкин, Попов, Альшин, Кашчелан, Кузьмин, Клёнкин, Барсов, Максименко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На стадии 1/8 финала бело-голубые разгромили на своём поле «Нижний Новгород», а калининградцы оказались сильнее «Чайки» из села Песчанокопского.



Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.