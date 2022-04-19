«Интер» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 19 апреля, состоится матч «Интер» — «Милан». Встреча полуфинала Кубка Италии сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Милан».
В первом полуфинальном матче «Интер» в гостях сыграл вничью с «Миланом» со счётом 0:0.
Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Отметим, что «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Туринцы завоёвывали этот трофей 14 раз. В четвертьфинале турнира «Милан» разгромил римский «Лацио» со счётом 4:0, а «Интер» обыграл «Рому».
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