Пеле вновь попал в больницу

Бывшего бразильского нападающего Пеле снова госпитализировали, сообщает ESPN.com.br.



По информации источника, Пеле был доставлен в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где ранее проходил сеансы химиотерапии. Бывший бразильский футболист находится под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает, Пеле располагается не в отделении интенсивной терапии.

Напомним, в начале марта текущего года Пеле был выписан из больницы после лечения инфекции. Ранее трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.