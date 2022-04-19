Футболисты «Ливерпуля» и «МЮ» сыграют в траурных повязках в память о сыне Роналду
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Футболисты «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 30-го тура английской Премьер-лиги в траурных повязках в память об умершем новорождённом сыне нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии объявил о трагической смерти одного из новорождённых близнецов. Болельщики «Ливерпуля» также планируют аплодисментами поддержать Роналду на седьмой минуте встречи, поскольку форвард выступает под седьмым номером.
Матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 19 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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