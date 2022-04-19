«Спартак» анонсировал матч Кубка России с ЦСКА роликом с отсылкой к фильму «Бэтмен»
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала анонс матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.
Ролик, посвящённый предстоящему дерби, является отсылкой к фильму «Бэтмен», вышедшему в этом году. В частности, отсылка указывает на персонажа фильма по прозвищу «Загадочник» — суперзлодею и противнику Бэтмена.
«Давайте сыграем в игру», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Спартака».
Матч 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. Напомним, в 1/8 финала Кубка России ЦСКА обыграл «Сочи» со счётом 2:1, а «Спартак» разгромил «Кубань» (6:1).
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