«Спартак» анонсировал матч Кубка России с ЦСКА роликом с отсылкой к фильму «Бэтмен»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала анонс матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.



Ролик, посвящённый предстоящему дерби, является отсылкой к фильму «Бэтмен», вышедшему в этом году. В частности, отсылка указывает на персонажа фильма по прозвищу «Загадочник» — суперзлодею и противнику Бэтмена.

«Давайте сыграем в игру», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Спартака».

Матч 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск. Напомним, в 1/8 финала Кубка России ЦСКА обыграл «Сочи» со счётом 2:1, а «Спартак» разгромил «Кубань» (6:1).