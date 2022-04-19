«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 30-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Мане, Диас.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Джонс, Магуайр, Погба, Рашфорд, Фернандеш, Дало, Ван-Биссака, Матич, Эланга.



«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на втором месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).