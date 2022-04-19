Артета прокомментировал ситуацию с контрактом Ляказетта, который истекает летом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с контрактом нападающего Александра Ляказетта.
«Ляказетт сам примет решение, касающееся его профессионального будущего. Мы договорились, что обсудим продление его контракта летом. Сейчас он должен помогать команде. Любой контракт истекает в день, указанный при подписании. У Ляказетта есть контракт, поэтому он должен выполнять свой долг», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
Напомним, в конце текущего сезона Ляказетт станет свободным агентом. Контракт французского футболиста истекает предстоящим летом, и стороны не договорились о его продлении. Ранее сообщалось, что в услугах Ляказетта заинтересованы «Барселона» и «Лион». Ляказетт перешёл в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017 года.
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