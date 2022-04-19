«Интер» — «Милан»: составы команд на матч 1/2 финала Кубка Италии
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Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Милан».
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Перишич, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Корреа, Мартинес.
«Милан»: Меньян, Томори, Калюлю Кьятенгва, Калабрия, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Кесси, Салемакерс, Леау, Жиру.
В первом полуфинальном матче «Интер» в гостях сыграл вничью с «Миланом» со счётом 0:0. Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1.
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