«Интер» — «Милан»: составы команд на матч 1/2 финала Кубка Италии

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Милан».



«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Перишич, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Корреа, Мартинес.



«Милан»: Меньян, Томори, Калюлю Кьятенгва, Калабрия, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Кесси, Салемакерс, Леау, Жиру.

В первом полуфинальном матче «Интер» в гостях сыграл вничью с «Миланом» со счётом 0:0. Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1.