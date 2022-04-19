«Мальорка» одолела аутсайдера Примеры «Алавес»

В матче 33-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Мальорки» Абдон Пратс. Результативную передачу отдал защитник Пабло Маффео.
В компенсированное время первого тайма форвард Ведат Мурики упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи хавбека Дани Родригеса.
На 73-й минуте защитник «Мальорки» Антонио Раильо отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание гостей в счёте.
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«Мальорка» набрала 32 очка и поднялась на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Алавес» (25) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75).
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