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«Мальорка» одолела аутсайдера Примеры «Алавес»

«Мальорка» одолела аутсайдера Примеры «Алавес»
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В матче 33-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Мальорки» Абдон Пратс. Результативную передачу отдал защитник Пабло Маффео.

В компенсированное время первого тайма форвард Ведат Мурики упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи хавбека Дани Родригеса.

На 73-й минуте защитник «Мальорки» Антонио Раильо отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание гостей в счёте.

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«Мальорка» набрала 32 очка и поднялась на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Алавес» (25) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (75).

Испания - Примера. 33-й тур
19 апреля 2022, вторник. 20:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Пратс – 11'   2:0 Мурики – 45+4'   2:1 Раильо – 73' (автогол)
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