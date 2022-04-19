«Будто играли с европейской командой». Лещенко раскритиковал «Динамо» за матч с «Балтикой»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал выступление московского клуба в матче 1/4 финала Кубка России с «Балтикой» (1:1, 5:4 — по пенальти).
«Обескуражила игра «Динамо». Команда выглядела очень слабо, проигрывали единоборства. Не помню такого брака в исполнении ребят, как будто играли с европейской командой.
Приятно выигрывать по делу, но сегодня сомнительная победа. Если бы не Лещук, ничего бы не было. Сегодня не было видно исполнительского мастерства, у Захаряна и Тюкавина ничего не получалось. Перспективы на золотой дубль есть, но с такой игрой ничего не светит», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России. Матчи 1/2 финала турнира запланированы на 11 мая.
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