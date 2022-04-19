Игроки «МЮ» не нанесли ни одного удара по воротам «Ливерпуля» в первом тайме

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. К перерыву счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом тайме встречи футболисты «Манчестер Юнайтед» не нанесли ни одного удара по воротам соперника: ноль ударов как в сторону, так и в створ ворот. Игроки «Ливерпуля» нанесли девять ударов по воротам «МЮ», три из которых — в створ.

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на втором месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).