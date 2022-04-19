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Невилл: «Манчестер Юнайтед» — это пустое место. У этой команды есть только оправдания

Невилл: «Манчестер Юнайтед» — это пустое место. У этой команды есть только оправдания
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре манкунианцев в первом тайме матча 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:2, идёт второй тайм).

«Провал сегодня и весь сезон вызывают тревогу. «Манчестер Юнайтед» — это пустое место. Игроки перед Давидом де Хеа безнадёжны. Прячьтесь за нового тренера, обвиняйте старого. У этой команды есть только оправдания. «Манчестер Юнайтед» в хорошей форме, но игроки ходят пешком. В лучшем случае быстро прогуливаются», — приводит слова Невилла The Sun.

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«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на втором месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).

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