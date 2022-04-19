«Фрайбург» уверенно обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоялся матч между «Гамбургом» и «Фрайбургом» в рамках полуфинала Кубка Германии. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт в игре спустя 11 минут после стартового свистка открыл Нильс Петерсен. Через шесть минут преимущество укрепил Николас Хефлер. На 34-й минуте после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Денизом Айтекином Винченцо Грифо реализовал пенальти, доведя счёт до разгромного, однако за две минуты до конца основного времени Роберт Глатцель с передачи Миро Мухайма забил гол престижа.
В четвертьфинале «Гамбург» в серии пенальти одолел «Карлсруэ», а «Фрайбург» в дополнительное время дожал «Бохум». В финале «Фрайбург» встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Унион».
- 20 апреля 2022
-
00:26
-
00:26
-
00:18
-
00:08
-
00:00
- 19 апреля 2022
-
23:54
-
23:40
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:35
-
22:29
-
22:24
-
22:15
-
22:08
-
22:07
-
22:00
-
21:46
-
21:36
-
21:27
-
21:24
-
21:11
-
20:57
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:19
-
20:11
-
20:06
-
19:45