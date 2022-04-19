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«Фрайбург» уверенно обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

«Фрайбург» уверенно обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии
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Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоялся матч между «Гамбургом» и «Фрайбургом» в рамках полуфинала Кубка Германии. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт в игре спустя 11 минут после стартового свистка открыл Нильс Петерсен. Через шесть минут преимущество укрепил Николас Хефлер. На 34-й минуте после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Денизом Айтекином Винченцо Грифо реализовал пенальти, доведя счёт до разгромного, однако за две минуты до конца основного времени Роберт Глатцель с передачи Миро Мухайма забил гол престижа.

В четвертьфинале «Гамбург» в серии пенальти одолел «Карлсруэ», а «Фрайбург» в дополнительное время дожал «Бохум». В финале «Фрайбург» встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Унион».

Кубок Германии. 1/2 финала
19 апреля 2022, вторник. 21:45 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
1 : 3
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Петерсен – 11'   0:2 Хефлер – 17'   0:3 Грифо – 34' (пен)   1:3 Глатцель – 88'
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