«Фрайбург» уверенно обыграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоялся матч между «Гамбургом» и «Фрайбургом» в рамках полуфинала Кубка Германии. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт в игре спустя 11 минут после стартового свистка открыл Нильс Петерсен. Через шесть минут преимущество укрепил Николас Хефлер. На 34-й минуте после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Денизом Айтекином Винченцо Грифо реализовал пенальти, доведя счёт до разгромного, однако за две минуты до конца основного времени Роберт Глатцель с передачи Миро Мухайма забил гол престижа.

В четвертьфинале «Гамбург» в серии пенальти одолел «Карлсруэ», а «Фрайбург» в дополнительное время дожал «Бохум». В финале «Фрайбург» встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Унион».