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«Ливерпуль» — первая команда, забившая девять голов «Манчестер Юнайтед» за один сезон АПЛ

«Ливерпуль» — первая команда, забившая девять голов «Манчестер Юнайтед» за один сезон АПЛ
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В матче 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Команды также встречались в девятом туре чемпионата Англии. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 5:0. Таким образом, мерсисайдский клуб стал первой командой, которая забила девять голов «Манчестер Юнайтед» за один розыгрыш английской Премьер-лиги.

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«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62).

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