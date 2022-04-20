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Алькантара — о победе над «МЮ»: одно из сильнейших выступлений «Ливерпуля» на «Энфилде»

Алькантара — о победе над «МЮ»: одно из сильнейших выступлений «Ливерпуля» на «Энфилде»
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал победу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:0).

«Когда перед тобой такие нападающие, ты видишь не только то, как они забивают, но и то, как самоотверженно они действуют в обороне. Они всегда хотят быть в гуще событий. Это заставляет нас идти вперёд.

Я не могу судить о своей игре. Это было одно из сильнейших выступлений нашей команды на «Энфилде». Мы можем быть довольны всеми нападающими. Это была отличная игра», — приводит слова Алькантары Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62).

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