Алькантара — о победе над «МЮ»: одно из сильнейших выступлений «Ливерпуля» на «Энфилде»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал победу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:0).



«Когда перед тобой такие нападающие, ты видишь не только то, как они забивают, но и то, как самоотверженно они действуют в обороне. Они всегда хотят быть в гуще событий. Это заставляет нас идти вперёд.



Я не могу судить о своей игре. Это было одно из сильнейших выступлений нашей команды на «Энфилде». Мы можем быть довольны всеми нападающими. Это была отличная игра», — приводит слова Алькантары Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62).