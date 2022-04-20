Бруну Фернандеш: «Ливерпуль» готов стать чемпионом Англии. «Манчестер Юнайтед» — нет

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал результат матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4).



«Болельщики не заслуживают видеть такую игру своей команды. Они достойны большего. Они поддерживают нас, поэтому мы должны поднять свой уровень. Что есть, то есть. Думаю, что каждый игрок «Манчестер Юнайтед» прилагает усилия, все выкладываются на 100%. Мы должны двигаться вперёд ради себя, клуба, болельщиков и всех, кому мы небезразличны.



«Ливерпуль» готов стать чемпионом Англии. Мы — нет. Мне не нужно говорить о разнице уровней. Мы должны взглянуть на себя со стороны и понять, что идёт не так. Никто не имеет права сдаваться и думать, что всё кончено. Нам есть за что бороться», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.