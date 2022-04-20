«ПСЖ» включился в гонку за подписание полузащитника «Барселоны» Гави

Руководство «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в приобретении полузащитника «Барселоны» Гави. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, боссы парижан заинтересовались молодым испанцем на фоне слухов о трудных переговорах между каталонцами и игроком, касающихся продления контракта.
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В настоящее время молодой футболист ведёт переговоры с «Барселоной» о продлении контракта, однако стороны пока не достигли соглашения. В текущем сезоне Ла Лиги Гави сыграл за «Барселону» 26 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач. Контракт Гави с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гави в € 60 млн.
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