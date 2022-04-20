Робертсон высказался о разгромной победе «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал разгромную победу в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

«Забить первый гол в таких играх всегда помогает. Это был действительно приятный вечер. Немногие команды смогли бы справиться с тем, как мы играли. Когда мы потеряли мяч, наша реакция была невероятной. Мы оказывали давление на действительно хороших игроков. Мы прессинговали по всему полю и не давали им времени на владение мячом. Без мяча мы были невероятны», — приводит слова Робертсона BBC.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62).