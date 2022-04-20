Рой Кин: у «МЮ» нет лидера, в клубе царит беспорядок
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал результат матча 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» играли с «Ливерпулем» (0:4).
«Сейчас я ощущаю гнев и печаль. У «МЮ» нет лидера. В клубе царит беспорядок. Им нужен новый тренер, новые игроки. Это грустно видеть. Это не тот клуб, за который я играл. Я не вижу, чтобы команда «Манчестер Юнайтед» боролась на поле», — цитирует Кина BBC.
После 33 матчей «МЮ» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. В активе команды 54 очка. «Ливерпуль» (32) поднялся на первую строчку, набрав 76 баллов.
В следующем туре «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в гостях, а «Ливерпуль» на домашнем поле будет принимать «Эвертон».
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