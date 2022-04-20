Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после разгромной победы в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (4:0).

«В полузащите они облегчили нам жизнь. Как только мы забили первый гол, мы хотели забить второй и третий. Это была наша лучшая игра в этом сезоне. Я надеюсь, что мы продолжим. Я забиваю много мячей за «Ливерпуль». Иногда мне не везёт, но самое главное — это победа команды. Нам просто нужно сосредоточиться на себе, а остальное не в наших руках», — цитирует Салаха BBC.

29-летний нападающий отметился дублем и голевой передачей в этом матче. В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» в 42 играх, забив 30 голов, а также сделав 12 передач.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте.