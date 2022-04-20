Салах прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после разгромной победы в матче 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (4:0).
«В полузащите они облегчили нам жизнь. Как только мы забили первый гол, мы хотели забить второй и третий. Это была наша лучшая игра в этом сезоне. Я надеюсь, что мы продолжим. Я забиваю много мячей за «Ливерпуль». Иногда мне не везёт, но самое главное — это победа команды. Нам просто нужно сосредоточиться на себе, а остальное не в наших руках», — цитирует Салаха BBC.
29-летний нападающий отметился дублем и голевой передачей в этом матче. В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» в 42 играх, забив 30 голов, а также сделав 12 передач.
«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте.
- 20 апреля 2022
-
03:20
-
03:17
-
02:31
-
02:18
-
02:15
-
01:57
-
01:56
-
01:40
-
01:27
-
01:16
-
00:52
-
00:51
-
00:34
-
00:26
-
00:26
-
00:18
-
00:08
-
00:00
- 19 апреля 2022
-
23:54
-
23:40
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:35
-
22:29
-
22:24
-
22:15
-
22:08
-
22:07
-
22:00