«Спартак» пошутил по поводу возможного трансфера Эрлинга Холанда в стан красно-белых

Англоязычный аккаунт «Спартака» в «твиттере» пошутил на тему возможного трансфера нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в стан красно-белых.

«На фоне последних слухов мы можем подтвердить, что Эрлинг Холанд неожиданно решил не переходить в «Спартак» этим летом», — говорится в сообщении «Спартака» в «твиттере».

В последнее время в зарубежных СМИ появляется противоречивая информация по поводу будущего Холанда. По одним данным он уже в шаге от перехода в «Манчестер Сити», а согласно другим источникам, норвежский нападающий ещё не решил, где продолжит карьеру.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 18 голов и семи голевых передач.