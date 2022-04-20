Индзаги — о победе над «Миланом»: «Интер» сыграл в дерби с умом

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над «Миланом» (3:0) в ответном полуфинальном матче Кубка Италии.
«Игроки показали себя прекрасно в этом матче. Мы сыграли в дерби с умом, тактикой, ударами в нужное время. Мы хотели победить, чтобы пробиться в финал. Может ли эта победа дать «Интеру» импульс, необходимый для того, чтобы обойти «Милан» в борьбе за скудетто? Мы надеемся, что сможем сохранить этот импульс. Мы работали над этим с 8 июля. Мы знаем, какой путь нам пришлось пройти. В январе мы выиграли Суперкубок, в мае нас ждёт финал Кубка Италии, а также мы хотим как можно лучше завершить сезон в чемпионате», — цитирует Индзаги Football Italia.
Первый матч команд завершился ничьей со счётом 0:0. Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в турнире.
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