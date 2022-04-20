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Пиоли прокомментировал разгромное поражение «Милана» в полуфинале Кубка Италии с «Интером»

Пиоли прокомментировал разгромное поражение «Милана» в полуфинале Кубка Италии с «Интером»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение команды в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой «Интера» со счётом 3:0.

«Мы хотели победить, но не добились этого, нам определённо противостоял сильный соперник. Я не думаю, что игра должна была закончиться со счётом 0:3, но «Интер» забил в нужное время. Когда ты пропускаешь три мяча, это значит, что соперник играл более качественно, и мы допустили ошибки. У нас не было нехватки усилий, интенсивности или шансов, но это была не наша ночь. Мы хотели выйти в финал. Но теперь это отличная возможность для команды проявить себя и выложиться по полной в гонке Серии А, потому что у нас есть всё необходимое, чтобы пройти весь путь», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Первый матч команд завершился ничьей со счётом 0:0. Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в турнире.

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