Мохамед Салах установил уникальное достижение в АПЛ в матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги, забившим 5 голов в ворота «Манчестер Юнайтед» за один сезон, сообщается в «твиттере» OptaJoe.

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. Салах в этой встрече оформил дубль.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 100 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и сделал 12 результативных передач.