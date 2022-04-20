Юрген Клопп оценил акцию фанатов «Ливерпуля» в поддержку Криштиану Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал акцию в поддержку нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. На седьмой минуте встречи болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали Роналду, который накануне сообщил о смерти своего новорождённого сына. Клопп поддержал акцию и тоже поаплодировал вместе с фанатами.

«Это была хорошая акция поддержки. Наши мысли с Криштиану и его семьей. Мы сочувствуем ему», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, сам матч 30-го тура завершилась победой «Ливерпуля». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте.