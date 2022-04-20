Гари Невилл — о поражении «МЮ» от «Ливерпуля»: я никогда не видел, чтобы было так плохо
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал результат матча 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» играли с «Ливерпулем» (0:4).
«Это был отрезвляющий вечер. Ни один болельщик «МЮ» не ожидал в этом матче ничего. Это предсказуемо, но я не могу объяснить, как сезон превратился из многообещающего в конце прошлого сезона, когда «Юнайтед» финишировал вторым, в то, что мы имеем сегодня — с рекордно низким показателем. Я никогда не видел, чтобы было так плохо», — цитирует Невилла BBC.
После 33 матчей «МЮ» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. В активе команды 54 очка. «Ливерпуль» (32) поднялся на первую строчку, набрав 76 баллов.
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