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«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение на «Энфилде» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение на «Энфилде» в АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение на стадионе «Энфилд» в чемпионате Англии, сообщает Squawka.

Напомним, в 30-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел разгромное поражение в матче с «Ливерпулем», пропустив четыре безответных мяча.

В составе победителей дубль оформил Мохамед Салах и ещё по разу отличились Луис Диас и Садион Мане.
«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 54 очка.

В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Эвертоном», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом». Матчи пройдут 24 и 23 апреля соответственно.

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