«Ливерпуль» разгромил «МЮ», россиян отстранят от Уимблдона. Главное к утру

«Ливерпуль» не оставил шансов «Манчестер Юнайтед» в очередном матче АПЛ, источник сообщил, что россиян отстранят от Уимблдона, московское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче АПЛ, Салах оформил дубль.
2. Sportico: Даниила Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона.
3. «Динамо» обыграло «Балтику» и вышло в полуфинал Кубка России.
4. «Интер» вышел в финал Кубка Италии, разгромив «Милан».
5. «Думала, что за чудик?» Российская гольфистка – о фото с Рамосом, Месси и Мбаппе в лифте.
6. «Я не воспринимаю мужчину-тренера». Косторная — об уходе из «Ангелов Плющенко».
7. В Минспорте рассмотрят предложение ФХР о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.
8. Фанаты «Ливерпуля» провели акцию в поддержку Роналду. Клопп к ним присоединился.
9. Экс-чемпион мира Амир Хан ограблен в Лондоне под дулом пистолета.
10. Сергей Бобровский вышел на 25-е место по победам среди вратарей НХЛ всех времён.
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