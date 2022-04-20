«Ливерпуль» разгромил «МЮ», россиян отстранят от Уимблдона. Главное к утру

«Ливерпуль» не оставил шансов «Манчестер Юнайтед» в очередном матче АПЛ, источник сообщил, что россиян отстранят от Уимблдона, московское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче АПЛ, Салах оформил дубль.

2. Sportico: Даниила Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона.

3. «Динамо» обыграло «Балтику» и вышло в полуфинал Кубка России.

4. «Интер» вышел в финал Кубка Италии, разгромив «Милан».

5. «Думала, что за чудик?» Российская гольфистка – о фото с Рамосом, Месси и Мбаппе в лифте.

6. «Я не воспринимаю мужчину-тренера». Косторная — об уходе из «Ангелов Плющенко».

7. В Минспорте рассмотрят предложение ФХР о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

8. Фанаты «Ливерпуля» провели акцию в поддержку Роналду. Клопп к ним присоединился.

9. Экс-чемпион мира Амир Хан ограблен в Лондоне под дулом пистолета.

10. Сергей Бобровский вышел на 25-е место по победам среди вратарей НХЛ всех времён.