Наставник «Милана» Пиоли прокомментировал отменённый гол команды в полуфинале с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий относительно отменённого гола в полуфинале кубка Италии с «Интером».

«Отменённый гол? Посмотрите на реакцию Хандановича. Он даже не жаловался арбитру. Назовите мне вратаря, который не отреагировал бы на пропущенный мяч, если бы игрок «Милана» закрыл ему обзор. Вместо этого он ничего не делал, соперники жаловались только на игру рукой, которой даже не было», — цитирует Пиоли Football Italia.



Напомним, после просмотра ВАР главный судья встречи решил отменить гол «Милана» на 65-й минуте, который позволил бы им сократить отставание в один мяч.

В финале Кубка Италии «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 1:0 в пользу туринцев.