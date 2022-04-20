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Касильяс восхитился игрой Салаха в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Касильяс восхитился игрой Салаха в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
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Бывший вратарь и капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением об игре нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:0). Египетский форвард оформил дубль в этой встрече.

«Салах — удивительный игрок! Это просто невероятно», — написал Касильяс на своей странице в соцсетях.

Напомним, Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим пять голов в ворота «Манчестер Юнайтед» за один сезон.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62).

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