Невилл не удивится, если Рангник покинет пост тренера «МЮ» до окончания сезона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что не будет удивлён если главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник покинет свой пост до окончания этого сезона.



«Он готов уйти. Только его класс и профессионализм мешают ему признаться, что он на самом деле думает об этих игроках. Это может случиться.



Игра с «Арсеналом» в субботу на выезде, дальше «Челси» дома в четверг. Я не представляю как он собирается продолжать смотреть на это. Он уходил от ответа на эти вопросы в паре интервью, но они показывают действительно низкий уровень игры, в первом тайме у них не получалось вообще ничего», — приводит слова Невилла The Telegraph.

После 33 матчей «МЮ» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. В активе команды 54 очка. «Ливерпуль» (32) поднялся на первую строчку, набрав 76 баллов.