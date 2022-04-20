Анчелотти – о возможном чемпионстве: наша задача проста. Не нужно быть математиком

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил возможность клуба досрочно завоевать чемпионский титул в Примере.



«Наша задача проста. Нужно набрать три очка в матче с «Осасуной», а потом ещё три – против «Эспаньола». И если понадобится, то три очка с мадридским «Атлетико». Не нужно быть математиком», — цитирует Анчелотти AS.



Напомним, 17 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Севилья» принимала «Реал». Гости одержали победу — 3:2.



«Реал» в 32 матчах набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Действующий чемпион Испании – мадридский «Атлетико».

«Севилья» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2021/2022. 32-й тур: