Сунесс: мог бы сыграть тайм против полузащиты «Манчестер Юнайтед» в свои 68 лет

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал игру команд в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:0).



«Ливерпуль» достиг успеха благодаря работе в полузащите и интенсивности, с которой они оказывали давление на соперников. «Манчестер Юнайтед» слишком легко упускает игроков, не прессингует коллективно. Я смотрю на полузащиту «Манчестер Юнайтед» и понимаю, что мог бы сыграть против них 45 минут в свои 68 лет. Очень легко ткнуть пальцем в Гарри Магуайра и сказать: «За работу!» Но ему нужна помощь полузащитников», — приводит слова Сунесса Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62).