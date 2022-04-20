Сунесс: мог бы сыграть тайм против полузащиты «Манчестер Юнайтед» в свои 68 лет

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал игру команд в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:0).
«Ливерпуль» достиг успеха благодаря работе в полузащите и интенсивности, с которой они оказывали давление на соперников. «Манчестер Юнайтед» слишком легко упускает игроков, не прессингует коллективно. Я смотрю на полузащиту «Манчестер Юнайтед» и понимаю, что мог бы сыграть против них 45 минут в свои 68 лет. Очень легко ткнуть пальцем в Гарри Магуайра и сказать: «За работу!» Но ему нужна помощь полузащитников», — приводит слова Сунесса Sky Sports.
«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62).
- 20 апреля 2022
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