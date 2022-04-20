«Манчестер Юнайтед» пропускает от «Ливерпуля» четыре и более мячей в третьем матче подряд
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Вчера, 19 апреля, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Победу в матче одержал «Ливерпуль» со счётом 4:0. Эта игра с «Ливерпулем» стала для «Манчестер Юнайтед» третьей подряд, в которой команда пропускает 4 и более мячей.
Ранее, 13 мая 2021 года «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» 2:4. А 24 октября 2021 года «красные дьяволы» проиграли сопернику в рамках английской Премьер-лиги со счётом 0:5.
После 33 матчей «МЮ» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. В активе команды 54 очка. «Ливерпуль» (32) поднялся на первую строчку, набрав 76 баллов.
Забитыми голами в матче отметились нападающие «Ливерпуля» Луис Диас и Садио Мане, дубль на счету Мохамеда Салаха.
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