ЦСКА — «Спартак»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Помогать ему будут Алексей Лунёв (Новосибирск) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

На стадии 1/8 финала красно-белые разгромили на своём поле «Кубань» (6:1), а московские армейцы в гостях оказались сильнее «Сочи» (2:1).

Полуфинальные игры запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.