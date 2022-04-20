«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к защитнику «Вильярреала» Торресу
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Защитник «Вильярреал» Пау Торрес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Прошлым летом английский клуб уже проявлял интерес к Торресу, однако в итоге «красные дьяволы» остановили свой выбор на защитнике Рафаэле Варане. Теперь Торрес является главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» в обороне. Сообщается, что трансфер обойдётся манкунианцам в € 60 млн.
Напомним, Торрес выступает за основную команду «Вильярреала» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил 4 гола. С 2019 года Торрес вызывается в национальную команду Испании.
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