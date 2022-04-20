В РФС рассказали, сколько денег должны получить от ФИФА по программе FIFA Legacy

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о выплатах, которые организация должна получить от ФИФА и УЕФА.



«По поводу выплат ФИФА Legacy – это 100 миллионов долларов и РФС уже получил 30% от суммы. Позиция ФИФА состоит в том, что выплаты именно приостановлены, а не отменены.



Есть программы УЕФА «хет-трик» и ФИФА «форвард». Так УЕФА и ФИФА выделяют деньги для национальных федераций, которые разрабатывают свои проекты. После согласований ФИФА или УЕФА одобряются проекты. ФИФА «форвард» рассчитан на шесть миллионов долларов в трёхлетнем цикле. То есть около двух миллионов в год. Во многом за счёт средств ФИФА «форвард» создаётся цифровая платформа РФС. УЕФА «хет-трик» официально не заморожен, но заморожен электронными письмами. Чтобы разобраться в ситуации мы сейчас скопировали свой предыдущий проект по футбольным полям и отправили официальную заявку в УЕФА. Либо нам её согласуют, либо откажут и тогда будет интересно посмотреть на основания этого решения», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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