Директор по развитию РФС: в Англии или Испании одно поле на 1000 человек, у нас — на 5000
Поделиться
Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о состоянии футбольных полей в России.
«У нас формально существует достаточно большое количество полей – 12 000. Но тут имеет смысл говорить не только про количество, но и про качество. В Англии или Испании одно поле примерно на 1000 – 1500 человек. В Германии одно поле на 2500 человек. У нас одно на 5000 человек. И всё было бы не так плохо, если бы они не считали только полноразмерные поля, а мы – все футбольные поля, которые у нас есть. Футбольных полей у нас объективно не хватает. Наша задача – постепенно создать вместе с министерством спорта и региональными властями условия для футбольных школ в стране», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
12:25
-
12:22
-
12:21
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:47
-
11:36
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:11
-
10:01
-
09:56
-
09:48
-
09:37
-
09:36
-
09:33
-
09:32
-
09:20
-
08:58
-
08:46
-
08:34
-
08:30
-
06:07
-
05:55
Партнерский контент