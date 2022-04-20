Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 1/4 финала Кубка России?

Сегодня, 20 апреля, состоится матч ЦСКА — «Спартак». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 1/4 финала Кубка России?

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В 1/8 финала Кубка России ЦСКА обыграл «Сочи» со счётом 2:1, а «Спартак» разгромил «Кубань» (6:1). Ранее первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша турнира стало «Динамо». Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.