Магуайр: я бы не выходил в старте «Манчестер Юнайтед», если бы всегда играл ужасно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о критике в свой адрес после неудачных матчей.
«В этом сезоне у меня уже было несколько плохих матчей. Но я бы не начинал каждую встречу в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», если бы играл ужасно всегда или недостаточно старался.
Есть причины, по которым оба тренера ставили меня в стартовый состав – за то, что я даю команде, даю партнёрам. Но я понимаю, что я капитан этого клуба. За меня много заплатили, и когда дела идут плохо, когда мы пропускаем слишком много голов, на меня обрушиваются с критикой», – цитирует Магуайра Manchester Evening News со ссылкой на Sky Sports.
Накануне в матче 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
- 20 апреля 2022
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