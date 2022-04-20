Лапорта рассказал о целях «Барселоны» на концовку сезона Ла Лиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, каких целей хотят достичь «сине-гранатовые» к окончанию сезона Ла Лиги.
«Ситуация отличается от той, которую мы ожидали, в первую очередь я. Но пока шансы есть, есть надежда. Математически это возможно.
Мы должны биться в семи предстоящих финалах, чтобы попытаться добиться наилучшего итогового результата. Мы не должны сдаваться, но выиграть чемпионат будет сложно.
Мы должны думать, что у нас есть семь финалов, и мы должны выиграть их, чтобы попасть в Лигу чемпионов», – приводит слова Лапорты Marca.
После 31 матча испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» набрала 60 очков. В оставшихся играх «сине-гранатовым» предстоят встречи с «Реал Сосьедадом», «Райо Вальекано», «Мальоркой», «Бетисом», «Сельтой», «Хетафе» и «Вильярреалом».
Видеообзор матча 32-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Кадис» (0:1):
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