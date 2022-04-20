«Реал» изучает возможность подписания контракта с Антонио Рюдигером

Защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Marca.



По информации источника, испанский клуб изучает возможность заключения контракта с Рюдигером в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Реала» готово обсудить возможный переход с представителями Рюдигера, если 29-летний немецкий футболист значительно снизит свои финансовые требования. Сам Рюдигер заинтересован в трансфере в мадридский «Реал».



Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил 3 гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.

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