Кейн останется в «Тоттенхэме», если случится трансфер Холанда в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может остаться в команде на следующий сезон, в случае если «Манчестер Сити» приобретёт норвежского форварда «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Times.

Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Сити» находится в шаге от подписания контракта с Холандом. По данным источника, такое развитие событий, почти наверняка, оставит Кейна в Северном Лондоне.

Напомним, что в летнее трансферное окно этого сезона многие инсайдеры связывали Гарри Кейна с переходом в стан «горожан», однако Кейн остался в «Тоттенхэме».

«Тоттенхэм» в настоящее время является одним из фаворитов на четвертое место в английской Премьер-лиге, дающее право играть в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне. Этот фактор, наряду с отсутствием у Кейна альтернативных вариантов, сыграл решающую роль. Этим летом Кейну исполнится 29 лет и у него останется два года по контракту со «Тоттенхэмом».