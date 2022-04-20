Тухель: нельзя недооценивать давление, которое оказывалось на Жоржиньо в сборной Италии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о ситуации с полузащитником лондонской команды и сборной Италии Жоржиньо.



«В этом сезоне Жоржиньо приходилось играть с травмой. Он пожертвовал собой ради команды. Нельзя недооценивать давление, которое оказывалось на него во время игры за сборную Италии. Спрос с команды велик после таких больших успехов, как победа на чемпионате Европы. Думаю, он действительно ощущал это давление, все в сборной Италии его чувствовали. Это нормально», — приводит слова Тухеля Football.London.



В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 41 матче за «Челси» и забил 9 голов. Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал». Начало игры — в 21:45 мск.

Новость по теме Томас Тухель: не думаю, что Лукаку нужно вдохновение