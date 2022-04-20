Марио Фернандес отреагировал на слова Алексея Березуцкого о своём русском характере

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отреагировал на слова главного тренера армейцев Алексея Березуцкого, который ранее отметил, что Фернандес — бразильский игрок с русским характером.
«Хочу максимально помогать своей команде каждый раз, когда надеваю красно-синюю футболку. Это не делает меня лучше кого-то, лучше других игроков. Ребята думают точно так же, как и я. Мы все профессионалы и отдаём ЦСКА всё, что у нас есть.
И правда, могу сказать, что я русский бразилец (улыбается). За 10 лет, что нахожусь в стране, я многое выучил. Приехал сюда совсем молодым, но перенял все, что мог, у Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких. У них фундаментальный, сильный характер, это мощнейшие глыбы, бойцы до мозга костей. Российский чемпионат сам по себе требует именно таких качеств от игрока. Если не умеешь бороться, сражаться, в этой лиге побеждать ты не будешь. Не столь важно, кто ты — русский, турок, латиноамериканец. Главное, чтобы у тебя были эти качества», — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.
- 20 апреля 2022
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