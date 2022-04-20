Скоулз: мне просто грустно и неприятно смотреть матчи «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре команды в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4).
«Теперь я меньше злюсь на игры «Манчестер Юнайтед», мне просто грустно и неприятно смотреть их.
Я бы хотел, чтобы игроки приложили хотя бы немного усилий, но это, похоже, последнее чего хотят они. Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы их сезон закончился, они хотят его закончить, хотят двигаться дальше, но, к сожалению, в АПЛ нельзя отбывать номер. Ты не можешь приехать на «Энфилд» и играть так ужасно.
Фанаты «МЮ» проделали долгий путь, а на игру команды противно смотреть. Они должны приложить немного усилий, выходить на поле, хотя бы ради болельщиков, которые пришли их поддержать», — приводит слова Скоулза The Sun.
- 20 апреля 2022
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