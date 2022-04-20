Гарет Бэйл не поможет «Реалу» в матче Примеры с «Осасуной»
Поделиться
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не сыграет в матче 33-го тура испанской Примеры с «Осасуной», сообщает пресс-служба «сливочных».
Причина отсутствия валлийского футболиста в матче не сообщается.
Матч 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» — «Реал» состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало встречи — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Осасуна» — «Реал». Мадридский «Реал» в 32 матчах набрал 75 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.
Напомним, Бэйл выступает в составе «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 5 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол.
Новость по темеБэйл собирается продолжить карьеру в другом клубе Ла Лиги
Комментарии
- 20 апреля 2022
-
14:04
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:36
-
13:36
-
13:15
-
13:10
-
13:04
-
12:52
-
12:51
-
12:39
-
12:39
-
12:25
-
12:22
-
12:21
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:47
-
11:36
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:19
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:41
-
10:36
-
10:20
-
10:11
-
10:01
Партнерский контент