Гарет Бэйл не поможет «Реалу» в матче Примеры с «Осасуной»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл не сыграет в матче 33-го тура испанской Примеры с «Осасуной», сообщает пресс-служба «сливочных».



Причина отсутствия валлийского футболиста в матче не сообщается.



Матч 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» — «Реал» состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало встречи — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Осасуна» — «Реал». Мадридский «Реал» в 32 матчах набрал 75 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.



Напомним, Бэйл выступает в составе «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 5 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол.

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